Два участника СВО из Воронежа награждены медалями «За отвагу»

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Двое добровольцев из Воронежа, участвующих в СВО, награждены медалями «За отвагу». Их удостоились ефрейтор запаса Михаил Панин и рядовой запаса Григорий Волков. Церемония награждения прошла 23 июня в управе Левобережного района.

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Как рассказали в муниципалитете, мужчины по личной инициативе пришли в военный комиссариат, записались добровольцами, готовые защищать интересы своей страны. Службу они несли на сложных участках. Михаил Панин сражался на Херсонском направлении. Он рассказал, что это уже четвертая кампания в его послужном списке.

Григорий Волков воевал под Красным Лиманом. Он признался, что боевого опыта не имел, но ему помогли навыки армейской службы в Воздушно-десантных войсках СССР.

Награды им вручили военный комиссар Левобережного и Железнодорожного районов Сергей Серобабин и руководитель управы района Вадим Башилов.