В Воронежской области аферисты оформили на таксиста кредит на 99 тысяч рублей

Для перевода оплаты неизвестный попросил сообщить номер карты и СМС-коды, которые поступят на мобильник потерпевшего. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел МВД России Борисоглебску району обратился 43-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Потерпевший пояснил, что работает водителем такси. Вчера, 25 июня, примерно в 13:00 ему позвонил неизвестный, чтобы вызвать такси для иностранца. Деньги аферист пообещал перевести сам. Ничего не заподозрив, мужчина начал выполнение заказа. Для перевода оплаты неизвестный попросил сообщить номер карты и СМС-коды, которые поступят на мобильник потерпевшего. Мужчина выполнил все указания и высадил молчаливого пассажира по нужному адресу. После этого он увидел СМС об оформленном на его имя кредите в размере 99 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы три мошенничества и четыре кражи с банковских карт. Ущерб составил более 529 тысяч рублей.