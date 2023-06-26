Суд оштрафовал воронежского ветврача на 1,2 млн рублей за взятки

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Аннинский райсуд вынес приговор бывшему ветеринарному врачу. Его признали виновным в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и приговорили к штрафу в 1,2 млн рублей. Кроме того, он лишен права заниматься ветеринарной деятельностью на четыре года. Об этом сообщили в областной прокуратуре 26 июня.

Суд установил, что взятки мужчина получал с февраля 2017 года по декабрь 2021 года. Вознаграждения ему передавали руководители фирм и индивидуальные предприниматели. За это он оформлял разрешительные документы на продукцию, не досматривая ее, в лаборатории исследования проб не проводил. Всего за четыре года он незаконно обогатился почти на 350 тысяч рублей.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и это помогло правоохранителям выявить ряд коррупционных преступлений.

С учетом позиции прокурора, суд назначил ему наказание в виде штрафа. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.