Промышленную базу за 600 млн рублей продают на Левом берегу Воронежа

Хозяйственно-промышленную базу площадью 12 тысяч кв. метров, расположенную в Левобережном районе Воронежа, выставили на продажу. Владелец хочет за нее выручить 600 млн рублей. Соответствующее сообщение опубликовали на популярном сайте объявлений 24 июня.

Объект расположен по адресу: улица Лебедева, 10. В базу входят также склады и офисное здание. Принадлежит она компании «АльянсСтрой».

О объявлении также сказано, что территория базы заасфальтирована, к объекту подведены газ и электроэнергия. Есть автономное отопление и предусмотрена бесплатная парковка. Все площади при этом арендованы.