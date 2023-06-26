В Воронеже активизировались финансовые нелегалы

Они работают, не имея лицензии Фото: из архива «КП»

В первом квартале этого года Банк России выявил в Воронежской области четырёх финансовых нелегалов. Эти компании выдавали людям займы под видом ломбардов, но в действительности работали как комиссионные магазины. В сравнении с 2022 годом цифры заметно выросли, ведь, по данным Банка России, за весь прошлый год в регионе выявили пять таких организаций.

Информацию обо всех этих компаниях можно узнать в предупредительном списке на сайте регулятора.

- Сейчас там 20 организаций с воронежской «пропиской». В основном, это «чёрные кредиторы». Они выдают людям деньги, не имея на это права, — объясняет Сергей Гуркин, заместитель управляющего воронежским отделением Банка России. — Это и незаконная работа под вывеской ломбарда, и псевдолизинг, из-за которого человек может лишиться машины. Нередко нелегалы маскируются под микрофинансовые организации и кредитуют под огромные проценты, включают в договоры зачастую невыполнимые условия. А когда люди не могут вовремя погасить долг, начинают буквально выбивать его самыми жёсткими методами. К тому же, у многих из этих компаний деятельность заточена вовсе не на то, чтобы вернуть деньги, а на то, чтобы отобрать имущество у своих заёмщиков.

В региональном отделении Банка России напомнили, финансовые услуги могут оказывать только легальные организации. У них должна быть либо лицензия, либо они должны находиться в реестрах регулятора.

- Перед тем, как доверить кому-то свои сбережения или взять кредит, загляните в раздел «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России. И убедитесь, что компании нет в предупредительном списке. Так вы будете знать, что ваши отношения с этой организацией защитят закон и нормы регулирования, — говорит Сергей Гуркин.

Причем проверять компании надо не только по месту регистрации, но также по названию и реквизитам. Ведь часто случается, что организация «прописана» в одном регионе, а развернула свою деятельность в другом.

К тому же, в последнее время финансовые нелегалы всё активнее уходят в интернет и выходят на потенциальных жертв через мессенджеры.

- Высокие темпы цифровизации финансового рынка формируют у потребителей новую модель поведения. Люди привыкают получать деньги дистанционно. Нелегалы этим активно пользуются и перебираются в виртуальное пространство, где нет территориальных границ. А значит, воронежцы могут потерять свои сбережения и при обращении к сомнительным компаниям в сети. Поэтому надо очень внимательно подходить к выбору финансового партнёра, где бы он ни находился, — подчеркнул Сергей Гуркин.