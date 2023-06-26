Трое взрослых и ребенок пострадали в столкновении «Лады Гранты» и ВАЗ-2109 под Воронежем

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Авария произошла накануне, примерно в 12.40 в Хохольском районе на 30 км автодороги «Воронеж-Малышево-Гремячье». Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 26 июня.

По предварительным данным полиции, 38-летний автомобилист из Острогожского района на «Ладе гранта», допустил столкновение с ВАЗом-21093, за рулем которого ехала 22-летняя жительница Хохольского района.

Травмы получила 30-летняя пассажирка «Лады», а также водитель «девятки» и двое его пассажиров — 45-летний и 3-летний жители района. Их госпитализировали. По факту аварии организована полицейская проверка.