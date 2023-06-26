В тренерский штаб воронежского «Факела» вошел Михаил Смирнов

Михаил Смирнов.
Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.
Защитник воронежского «Факела» Михаил Смирнов войдет в тренерский штаб Вадима Евсеева в сезоне-2023/24. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга выступает за наш клуб с сезона-2019/20. В его активе в чемпионате России 40 матчей и один гол (из них в Премьер-лиге – один матч).
- Очень здорово, что именно «Факел» дал мне этот шанс, – отреагировал на назначение Смирнов.
По словам воспитанника пермского «Амкара», воронежский клуб стал для него родным.
- Новая роль, новые функции. Понимаю, какая это ответственность – начать свою тренерскую карьеру в клубе Премьер-лиги под началом Вадима Валентиновича (Евсеева - примечание ред.).
Михаил Смирнов поблагодарил за доверие тренера и руководства, напоследок обратившись к болельщкам:
- Пока едины – мы непобедимы!