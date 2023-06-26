В Воронежской области ищут 19-летнего автомобилиста

Ориентировка волонтеров

В селе Отрадное Бутурлиновского района пропал 19-летний Артем Нижевясов в пятницу, 23 июня. Юноша уехал на бордовом ВАЗ-2114 и перестал выходить на связь. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили его поиски.

Из ориентировки известно, что его рост 172 см, у него темно-русые волосы и карие глаза. Парень был одет в бордовую толстовку, темно-синие джинсы, черные кроссовки, черную бейсболку.

Если вы располагаете информацией о пропавшем, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.