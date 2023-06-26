Аналитики Домклик Сбербанка: в Воронежской области предоставляются максимальные скидки на вторичку

Средняя величина скидки по стране составила 1,1%.Меньше всего оказались готовы торговаться владельцы квартир из Челябинской области, Красноярского и Пермского краёв.

Как считали размер скидки

Величина скидки рассчитывалась как разница между ценой квартиры, по которой она продавалась в ипотеку, и стоимостью, указанной в объявлении на Домклик. Полученное значение усреднялось по всему проданному вторичному жилью в регионе. Этот параметр показывает, на сколько продавцы вторички в среднем снижали цену при заключении сделки. Чем выше скидка, тем больше выгода для покупателя.

Где максимальные скидки на квартиры

Как и в прошлом месяце, наибольшие скидки на вторичку предлагают жители Воронежской области (2,3%), Краснодарского края (2,3%), Москвы (1,8%) и Татарстана (1,7%).

По данным аналитиков, смещение покупательского спроса на рынок новостроек и индивидуального строительства привели к росту уступчивости продавцов вторички: впервые с начала года величина торга превысила 1,1%. До этого разница в стоимости квартиры в объявлении и в сделке была на уровне 1%. В ряде регионов, в состав которых входят города с миллионным населением, также фиксируется прирост скидок. Так, наибольшее изменение величины торга произошло в Омской (+1,2%), Свердловской (+0,4%) и Воронежской областях (+0,3%), а также Краснодарском крае (+0,3%) и Санкт-Петербурге (+0,3%).