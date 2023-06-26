Воронежец угнал машину, чтобы покататься

Злоумышленник признался, что проходил мимо автомобиля и увидел ключи, оставленные в замке зажигания. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 7 УМВД России по Воронежу поступило сообщение от 57-летнего мужчины о том, что кто-то угнал его машину «ГАЗ-3302». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону. Автовладелец оставил припарковал транспортное средство у своего дома по улице Мечникова. Ночью он услышал звук заведенного двигателя и увидел свой автомобиль, отъезжающий от места парковки.

Получив ориентировку, сотрудники полка ППС полиции в кратчайшие сроки остановили схожую по приметам машину. Находившегося за рулем 21-летнего местного жителя привезли в полицию. Злоумышленник признался, что проходил мимо автомобиля и увидел ключи, оставленные в замке зажигания. Он угнал машину, чтобы покататься. В соответствии с частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» подозреваемому грозит лишение свободы сроком до пяти лет.