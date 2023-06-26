В Воронеже водитель сбил 18-летнего парня

Фото - ГУ МВД по региону

ДТП случилось в Воронеже на улице Брусилова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД в понедельник, 26 июня.

По данным полиции, сегодня утром в час-пик примерно в 08.25 у дома № 4Б 40-летний местный житель на ВАЗ-2110 наехал на 18-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть не по "зебре".

В результате парень получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются причины аварии.