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НовостиПроисшествия26 июня 2023 7:57

В Воронеже водитель сбил 18-летнего парня

Он переходил дорогу вне пешеходного перехода
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

ДТП случилось в Воронеже на улице Брусилова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД в понедельник, 26 июня.

По данным полиции, сегодня утром в час-пик примерно в 08.25 у дома № 4Б 40-летний местный житель на ВАЗ-2110 наехал на 18-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть не по "зебре".

В результате парень получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются причины аварии.