Воронежский губернатор поручил оценить ущерб после снятия режима КТО

Фото - правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Жители Воронежской области, чье имущество оказалось повреждено в последние дни, могут рассчитывать на компенсацию и ремонт. На эти цели средства выделят из областного бюджета. Об этом 26 июня в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Гусев.

- Поручил завершать оценку ущерба и проводить за счёт региона компенсацию и ремонт гражданского имущества. Все ресурсы у властей области для этого есть, - написал он.

Глава региона пояснил, что после отмены режима КТО Воронежская область вернулась к стандартному управлению.

Напомним, режим КТО в регионе отменили сегодня утром. Пока официально известно о 19 домах, которые пострадали от стрельбы в Павловском районе.

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