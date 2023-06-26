В Воронеже с 27 июня перестанет работать «турбокольцо» на Остужева

Фото мэрии Воронежа

27 июня в 10:00 будет переключено движение с «турбокольца» на новую схему на Остужевской развязке в Воронеже. Время было выбрано, чтобы миновать час-пик и не создавать неудобств автомобилистам. Об этом предупредили горожан в мэрии.

Там пояснили, что переключение будут проводить совместно с ГИБДД. Для водителей откроют «большое» кольцо на съездах будущей двухуровневой развязки. По нему двигаться будут машины по принципу классического кольцевого перекрестка.

Чтобы увеличить пропускную способность, со вторника здесь запретят проезд грузовых автомобилей. Ограничение начнет действовать на следующих улицах:

- Обручева. От кольца по улице Димитрова до перекрестка Остужева и Минской;

- Остужева. От Остужевского кольца до перекрестка Остужева и Минской и от светофора в районе улицы Остужева, 35Б до перекрестка Остужева и Минской;

- Минской. От поворота на микрорайон «Электроника» до перекрестка Остужева и Минской.