Специалисты не выявили загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Воронеже

Такой столб дыма стоял на Левом берегу Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели проверку концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара на нефтебазе в Воронеже. Превышений нормативов не было выявлено. Об этом рассказали в ведомстве 25 июня.

Аналогичное исследование Роспотребнадзор провел накануне. Вывод был аналогичный. В ведомстве отметили, что продолжают мониторить качество воздуха в постоянном режиме. Ситуация находится на контроле.

Напомним, пожар на нефтебазе на Левом берегу в Воронеже произошел днем в субботу, 24 июня. Тушили его почти 12 часов. О ликвидации рассказали только в 00.40.

К тушению возгорания привлекались 100 человек, 31 единица спецтехники и пожарный поезд. Использовали так называемую пенную атаку, чтобы сдержать его распространение. По счастью, никто из людей не пострадал.