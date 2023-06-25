Под Воронежем в гараже нашли взрывчатку

Порох 61-летний мужчина хранил в металлической банке. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские Хохольского района получили сведения о том, что 61-летний житель села Оськина незаконно хранит порох. Они нагрянули к нему с обыском. Во время осмотра гаража мужчины стражи порядка обнаружили и изъяли металлическую банку с веществом серого цвета. По заключению эксперта, это был порох промышленного изготовления массой 478 граммов, пригодный для изготовления взрывчатки. В отделе полиции мужчина заявил, что взял этот порох четыре года назад у знакомого охотника.

- Наши сотрудники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальное наказание по ней – восемь лет лишения свободы. До суда житель села Оськино будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.