В Воронеже на следующей неделе отключат горячую воду в 411 домах

Теплой воды не будет в пяти районах Воронежа. Фото: Евгения ГУСЕВА

С понедельника, 26 июня, по воскресенье, 2 июля, в Коминтерновском, Центральном, Советском, Левобережном и Железнодорожном районах Воронежа не будет горячей воды из-за ее планового отключения. Исключение составит только Ленинский. В нем велика доля частного сектора, где дома отапливают газом, и голубое топливо отвечает также и за подогрев воды. Всего под отключение попадут 411 домов.

Если ваш дом обслуживает «Квадра», чтобы узнать, попадаете ли вы под отключение, нужно пройти по этой ссылке и вбить свой адрес. Если же у вас другая компания, надо посмотреть общий список, опубликованный на сайте мэрии.

Возможен и перенос сроков отключений. Уточнить их причину и продолжительность можно у обслуживающей дом организации. Обычно о таких изменениях в графике сообщают в объявлениях у подъездов, поэтому обращайте на них внимание.