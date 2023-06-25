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НовостиОбщество25 июня 2023 15:11

В Воронеже на следующей неделе отключат горячую воду в 411 домах

Коснется это всех районов, кроме Ленинского
Олег КУЗНЕЦОВ
Теплой воды не будет в пяти районах Воронежа.

Теплой воды не будет в пяти районах Воронежа.

Фото: Евгения ГУСЕВА

С понедельника, 26 июня, по воскресенье, 2 июля, в Коминтерновском, Центральном, Советском, Левобережном и Железнодорожном районах Воронежа не будет горячей воды из-за ее планового отключения. Исключение составит только Ленинский. В нем велика доля частного сектора, где дома отапливают газом, и голубое топливо отвечает также и за подогрев воды. Всего под отключение попадут 411 домов.

Если ваш дом обслуживает «Квадра», чтобы узнать, попадаете ли вы под отключение, нужно пройти по этой ссылке и вбить свой адрес. Если же у вас другая компания, надо посмотреть общий список, опубликованный на сайте мэрии.

Возможен и перенос сроков отключений. Уточнить их причину и продолжительность можно у обслуживающей дом организации. Обычно о таких изменениях в графике сообщают в объявлениях у подъездов, поэтому обращайте на них внимание.