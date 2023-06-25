В воронежском отделении ЛДПР определили кандидата на пост губернатора

На внеочередной конференции делегаты проголосовали за Павла Большова. Фото: телеграм-канал Воронежского регионального отделения ЛДПР.

На внеочередной конференции Воронежского регионального отделения ЛДПР определили кандидата от партии на пост губернатора нашего региона. Делегаты проголосовали за Павла Большова. Он – координатор регионального отделения ЛДПР и руководитель фракции партии в Воронежской областной Думе.

Это решение стало своеобразным подарком к близящемуся дню рождения Павла Большова, 30 июня ему исполнится 34 года.

Напомним, на пост губернатора от партии «Единая Россия» претендует нынешний глава областного правительства Александр Гусев. От КПРФ кандидатом стал первый секретарь обкома Андрей Рогатнев. Претендентом на пост губернатора от партии «Справедливая Россия – За правду» стал волонтер Ярослав Тарасов. Не определились с кандидатом пока только «Новые люди».

Выборы губернатора Воронежской области пройдут 10 сентября. Проголосовать жители нашего региона смогут как очно, так и онлайн. Сделать волеизъявление в Сети можно будет с 8 по 10 сентября.