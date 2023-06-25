В Воронеже юноша решил купить колеса и «прокололся» на 110 тысяч рублей

Не верьте всему, что публикуют в Сети! Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В августе 2022 года в дежурную часть воронежского отдела полиции № 8, обслуживающий Ленинский район Воронежа, обратился 20-летний местный житель. Юноша заявил, что стал жертвой мошенника

Полицейским молодой человек рассказал, что в интернете его внимание привлекло объявление о продаже автомобильных колес. Юноша на свою беду решил позвонить по указанному в нем телефону. «Продавец» заявил, что живет в другом регионе и готов после полной оплаты товара отправить колеса через транспортную компанию.

Юноша перевел на указанные ему реквизиты 110 тысяч рублей, после чего аферист прекратил общение. Объявление с сайта он удалил, а номер мобильного телефона стал недоступен. Естественно, оплаченный товар воронежец так и не получил.

Сотрудники уголовного розыска на днях установили личность и место, где находится мошенник. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 33-летний житель Калининградской области. Оперативники задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции.

- Мужчина признал свою вину. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суда житель Калининградской области будет дожидаться в СИЗО, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, мошенники целую неделю морочили голову 31-летней женщине из Воронежа и заставили ее отдать им более двух миллионов рублей.