В Воронеже синоптики изменили прогноз погоды на будущую неделю к худшему

Воронежцам на следующей неделе обещают много дождей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики дали прогноз погоды в Воронеже почти на всю будущую неделю. Он оказался даже хуже, чем предполагали ранее. В предыдущем прогнозе сообщали, что всю предстоящую неделю дневная температура будет держаться в районе +20…+22 градусов. Однако оказалось, что 27 июня она опустится еще ниже. Виновником такой погоды будет высотный циклон с запада, несущий с собой холодные воздушные массы.

В ночь на понедельник, 26 июня, вместо северо-восточного подует восточный ветер. Будет пасмурно при +14 градусах. Днем пойдет небольшой дождь и потеплеет до +21.

Во вторник, 27 июня, дождь усилится, возможны порывы ветра до 13 м/с. При этом, как и сутки назад, синоптики обещают +14 градусов. Сильный дождь продолжится и днем. Столбик термометра поднимется всего лишь до +18.

В ночь на среду, 28 июня, ветер сменится на северо-западный и ослабнет до 9 м/c. Будет пасмурно при +14 градусах. Днем подует западный ветер с порывами до 12 м/с. Потеплеет до +22.

В четверг, 29 июня, ночью ветер вновь ослабнет, максимум его скорость будет 8 м/с. Сквозь тучи будет проглядывать луна, снова прогнозируют +14. Днем ветер снова усилится, возможны порывы до 11 м/c. Пойдет небольшой дождь. Температура поднимется до +20.