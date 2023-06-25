В Воронеже женщина подарила мошенникам более двух миллионов рублей

Деньги 31-летней жительницы Центрального района попытаются вернуть сотрудники воронежского отдела полиции № 6. Фото: Юрий КОЗЛОВ

31-летняя жительница Центрального района стала очередной жертвой мошенников. Причем куш аферистов на этот раз был очень большим.

16 июня женщине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что преступники получили доступ к ее счетам и в любой момент могут украсть с них деньги. Аферист убедил женщину оформить несколько кредитов. Якобы чтобы погасить долги от операций, проведенных мошенниками. При этом обещал, что деньги вернут.

В итоге жертва афериста перевела ему 2 миллиона 83 тысячи рублей. 24 июня мошенник перестал отвечать на звонки. Только после этого женщина сообразила, что ее обманули и обратилась в полицию.

- Всего 24 июня в Воронежской области случилось пять мошенничеств и две кражи денег с банковских карт бесконтактным способом. Ущерб, причиненный действиями аферистов, составил более 2,5 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям УК, карающим за кражи и мошенничества, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.

О новых уловках мошенниках и о том, как не попасться на их удочку, смотрите здесь.