Стало известно, с кем сыграет воронежский «Факел» в Кубке России

Легендарный Игорь Акинфеев в будущем сезоне приедет в Воронеж два раза. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Стал известен состав группы «А» в Кубке России. В ней сыграют «Факел», ЦСКА, «Оренбург» и «Сочи».

Прикинув шансы воронежской команды на выход в следующий раунд, стоит отметить, что они выглядят призрачными. В минувшем сезоне наши футболисты сделали ставку на то, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге. Судя по нынешнему комплектованию команды на будущий сезон, остаться в элите российского футбола «Факелу» будет еще тяжелее. Так что, скорее всего, Кубком снова пожертвуют, выставляя на него ближайший резерв.

Тем более, что с ЦСКА и «Оренбургом» даже основной состав «Факела» в минувшем сезоне играл крайне неудачно. Армейцы в Москве разгромили воронежскую команду – 4:1, да и в столице Черноземья победили на классе – 2:0. Почти такие же результаты были и с «Оренбургом». После разгрома на выезде – 1:4 «Факел» не справился с уральцами и дома – 1:3. И только с «Сочи» баланс у воронежской команды положительный – 1:1 в гостях и 3:0 в Воронеже. Однако южный клуб вряд ли повторит ошибок прошлого сезона, тем более, что его спонсор как был солидным, так таким и остался.

Так выглядит группа «А» Кубка России. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Напомним, стал известен календарь «Факела» в новом сезоне Премьер-лиги. Начнет его воронежская команда в гостях с «Ростовом», куда недавно перешел один из лидеров нашего клуба Роман Акбашев.