Опен-эйр «На песке» посетили 450 воронежцев

. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Зонтики на песке и аутентичные напевы. Несмотря на угрозу дождя, все сложилось: первый опен-эйр «На песке» получился – и дождь быстро закончился, и зрители не испугались неидеальной погоды. Зато открыли свежее атмосферное местечко для уличных концертов. В первый день нового музыкального проекта, придуманного Платоновским фестивалем, на Петровской набережной выступили музыканты, переосмысляющие фольклор разных регионов России. Воронежцы услышали команды Gollu и hodíla ízba.

. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Ребята из Кабардино-Балкарии Gollu исполняют традиционную музыку. Именем группы взяли название старинного обрядового танца, который исполнялся в день весеннего равноденствия.

- К сожалению, традиционная карачаево-балкарская музыка находится в плохом состоянии, и нет коллективов, которые исполняют ее в прочтении, близком к оригинальному. Мы выбрали такой аутентичный стиль, поскольку нам было важно докопаться до настоящего карачаево-балкарского саунда. Начинали мы с того, что изучали разные источники, восстанавливали музыкальные инструменты, посещали музеи. В 2016 году создали коллектив, а в начале этого года выпустили первый альбом и сейчас готовим второй, - рассказал участник группы Азнаур Тоторкулов.

. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Музыканты московской группы hodíla ízba миксуют русскую народную музыку с другими направлениями, дерзко соединяя традиционные напевы с джазом, фанком, роком, хип-хопом и трип-хопом.

- Мне кажется, фольклор - живая история, и она постоянно трансформируется, - считает вокалистка коллектива Марина Рожкова. - Есть люди, которые фольклор исследуют и оставляют его в первоначальной форме, а мы хотим немного с ним поэкспериментировать. И донести до тех, кто никогда с ним не соприкасался. Мне кажется, это неплохая форма для привлечения людей к традиции, которую мы стали забывать.

. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежцам понравилась расслабленная атмосфера и возможность в приятной обстановке узнать далекую от мейнстрима музыку. Первый день "На песке" посетили 450 зрителей.

К сожалению, еще два вечера опен-эйра «На песке» не случились - их пришлось отменить из-за введения в Воронежской области режима КТО. А должны были выступить интересные коллективы Dizzy Dutch Duck, «нееет, ты что», «Второй этаж поражает», «ОММАЖ» и «Созвездие Отрезок».