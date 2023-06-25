В региональном правительстве заявили, что воронежские автовокзалы уже работают в обычном режиме

Пробок, которые были 24 июня, уже нет. Теперь автобусы могут ездить беспрепятственно. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В правительстве Воронежской области сообщили о нормализации движения автобусов в регионе. По данным региональных властей, Центральный и Левобережный автовокзалы работают в штатном режиме. Автобусы ездят по обычному расписанию.

Напомним, в субботу, 24 июня из-за ситуации с вооруженным мятежом приостановили межрегиональные и междугородние автобусные рейсы в южном направлении с воронежских автовокзалов. Также отменили или изменили часть пригородных поездок. Из-за беспорядков перекрывали трассу «Дон» с 464-го по 777 километры. Сейчас ее открыли, больших пробок там уже нет.