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НовостиОбщество25 июня 2023 7:59

В региональном правительстве заявили, что воронежские автовокзалы уже работают в обычном режиме

И утверждают, что автобусы снова ходят по привычному расписанию
Юрий КОЗЛОВ
Пробок, которые были 24 июня, уже нет. Теперь автобусы могут ездить беспрепятственно.

Пробок, которые были 24 июня, уже нет. Теперь автобусы могут ездить беспрепятственно.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В правительстве Воронежской области сообщили о нормализации движения автобусов в регионе. По данным региональных властей, Центральный и Левобережный автовокзалы работают в штатном режиме. Автобусы ездят по обычному расписанию.

Напомним, в субботу, 24 июня из-за ситуации с вооруженным мятежом приостановили межрегиональные и междугородние автобусные рейсы в южном направлении с воронежских автовокзалов. Также отменили или изменили часть пригородных поездок. Из-за беспорядков перекрывали трассу «Дон» с 464-го по 777 километры. Сейчас ее открыли, больших пробок там уже нет.