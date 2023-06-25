В Воронеже появилось видео ночной погони полицейских за угнанной иномаркой

Угонщик ехал по ночной дороге на большой скорости. Фото: кадр с видео

Поздним вечером в субботу, 24 июня, в Хохольском районе полицейские бросились в ночную погоню за угнанным синим «Хендай Туксон». Автоинспекторы увидели автомобиль, схожий с указанным с ранее разосланной по всем постам ориентировкой, в 23.15 на 46 километре дороги Воронеж-Луганск. Он ехал навстречу с большой скоростью. Автоинспекторы развернулись и стали его преследовать.

На требования полицейских об остановке водитель реагировал только тем, что все сильнее давил на газ. Пытаясь оторваться, он делал опасные маневры, не раз выезжал на встречную полосу, а потом свернул на сельскую дорогу.

Один из полицейских прострелил колесо «Хендая». Но даже со спущенной шиной лихач проехал еще несколько километров. На улице Пролетарской села Урыв-Покровка угонщик резко затормозил, спровоцировав столкновение с патрульной машиной. Сразу после ДТП преступник быстро открыл дверь и убежал.

В ходе совместной операции с коллегами из Острогожского района хохольские полицейские задержали угонщиков (их оказалось двое). Они успели пересесть на «Киа-Сорренто», где ехали как пассажиры. Полицейские задержали 36-летнего жителя Санкт-Петербурга, рулившего «Хендаем». Оказалось, что он находится в федеральном розыске за кражи. Поймали и его предполагаемого сообщника, 47-летнего жителя Пскова.

Возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Угон группой лиц по предварительному сговору». Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.