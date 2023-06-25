Под Воронежем «Додж» врезался в грузовик с прицепом, водитель погиб

Водителя «Доджа» довезли до больницы, но там он умер. Фото: из архива «КП»

В субботу, 24 июня, на 5 километре подъездной дороги к Воронежу в Рамонском районе случилось смертельное ДТП. 42-летний местный житель, руливший автомобилем «Додж Караван», ехал в сторону Москвы и врезался в стоящий грузовик «Ивеко» с полуприцепом «Шмитц». Водителя легковой машины отвезли на скорой в больницу, но травмы оказались такими тяжелыми, что мужчина в медучреждении умер. Полицейские выясняют причину, по которой водитель не смог объехать грузовик.

- Всего 24 июня в Воронежской области случилось 71 ДТП, из них 50 – в Воронеже, 18 – на дорогах в районах, 3 – на федеральных трассах. В четырех авариях один человек погиб, трое получили травмы. Будут оштрафованы пять водителей за пьяную езду и еще четыре – за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.