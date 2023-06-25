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НовостиСпорт25 июня 2023 6:37

Воронежский «Факел» в новом сезоне Премьер-лиги стартует матчем с «Ростовом» в гостях

Игра будет принципиальной – на поле может появиться уже в ростовской футболке бывший лидер нашей команды Роман Акбашев
Юрий КОЗЛОВ
Роман Акбашев на старте чемпионата сразу будет чужим среди своих.

Роман Акбашев на старте чемпионата сразу будет чужим среди своих.

Фото: со страницы ФК "Ростов" ВКонтакте.

Стал известен приблизительный календарь Премьер-лиги на будущий сезон. «Факел» начнет чемпионат матчем на выезде против «Ростова» в период с 21 по 23 июля. Игра будет принципиальной. Напомним, в межсезонье из воронежского клуба в «Ростов» ушел лидер «Факела» Роман Акбашев. Скорее всего, он сыграет против своей бывшей команды. К тому же ростовчане не забыли поражение дома от «Факела» - 0:2. Именно с него начали таять надежды донского клуба на медали.

Вообще начало чемпионата обещает быть для «Факела» сложным. В период с 28 по 30 июля воронежская команда примет дома московский «Локомотив». Учитывая усиление железнодорожников во втором круге прошлого чемпионата, даже одно очко в этом матче для «Факела» будет за счастье. А в августе последуют две подряд гостевые встречи. На выезде предстоит встретиться с способной за счет энтузиазма от выхода в Премьер-лигу рвануть на старте калининградской «Балтикой» и с чемпионом – питерским «Зенитом». Ну а во второй половине месяца в Воронеже «Факел» примет нижегородский «Пари НН» и «Краснодар».

Полный календарь можно увидеть чуть ниже.

Так выглядит календарь «Факела» на будущий сезон.

Так выглядит календарь «Факела» на будущий сезон.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.