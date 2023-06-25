Воронежский «Факел» в новом сезоне Премьер-лиги стартует матчем с «Ростовом» в гостях

Роман Акбашев на старте чемпионата сразу будет чужим среди своих. Фото: со страницы ФК "Ростов" ВКонтакте.

Стал известен приблизительный календарь Премьер-лиги на будущий сезон. «Факел» начнет чемпионат матчем на выезде против «Ростова» в период с 21 по 23 июля. Игра будет принципиальной. Напомним, в межсезонье из воронежского клуба в «Ростов» ушел лидер «Факела» Роман Акбашев. Скорее всего, он сыграет против своей бывшей команды. К тому же ростовчане не забыли поражение дома от «Факела» - 0:2. Именно с него начали таять надежды донского клуба на медали.

Вообще начало чемпионата обещает быть для «Факела» сложным. В период с 28 по 30 июля воронежская команда примет дома московский «Локомотив». Учитывая усиление железнодорожников во втором круге прошлого чемпионата, даже одно очко в этом матче для «Факела» будет за счастье. А в августе последуют две подряд гостевые встречи. На выезде предстоит встретиться с способной за счет энтузиазма от выхода в Премьер-лигу рвануть на старте калининградской «Балтикой» и с чемпионом – питерским «Зенитом». Ну а во второй половине месяца в Воронеже «Факел» примет нижегородский «Пари НН» и «Краснодар».

Полный календарь можно увидеть чуть ниже.