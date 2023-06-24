Изменения в билет могут внести путешественники с датами вылета с 24 июня по 1 июля Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«Аэрофлот» без доплаты обменяет билеты пассажирам из Воронежа и Ростова-на-Дону. Тем, кто планировал вылететь из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда, но не может этого сделать из-за дорожных ограничений, необходимо обратиться в контакт-центр компании: 8 (800) 444-55-55. Изменения в билет могут внести путешественники с датами вылета с 24 июня по 1 июля, в пределах семи дней с первоначально указанной в билете даты.

Как уточнил «Аэрофлот» у себя в телеграм-канале, все рейсы компания выполняет в штатном режиме. В случае изменений пассажиров оперативно проинформируют.

Ранее власти Новой Усмани сняли все ограничения на передвижение транспорта. До нормализации ситуации на дорогах в местах ограничений будут дежурить сотрудники администрации района и правоохранители.

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