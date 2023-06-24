В райцентре под Воронежем сняли ограничения на передвижение транспорта

В Новой Усмани сняли все ограничения на передвижение транспорта. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. До нормализации ситуации на дорогах в местах ограничений будут дежурить сотрудники администрации района и правоохранители.

Ранее чиновники опровергли информацию о якобы разрытой дороге на въезде в Новую Усмань. Кстати,в Липецкой области на ряде участков реально перекопали дорогу экскаваторами. Радикальные меры потребовались для полной остановки проезда техники. Как только позволит ситуация, рабочие выйдут на объекты и восстановят дорожное полотно.

Движение по М-4 «Дон» в Воронежской области закрыли полностью с 464 по 777 км утром 24 июня. Еще было перекрыто движение по трассе Р-193 «Воронеж-Тамбов» в сторону столицы Черноземья. Также нельзя проехать по трассе на границе с Липецкой областью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Воронеже больше ста пожарных тушат резервуар с топливом у нефтебазы. Пожар возник на улице Дмитрова (подробнее)

Воронежский губернатор опроверг информацию о якобы продвижении колонн военной техники по региону. Александр Гусев назвал информацию из соцсетей провокационной (подробнее)

Перекрытие дорог, досмотр автомобилей и отмена концертов: какие ограничения ввели в Воронежской области в связи с КТО. В регионе с 24 июня действует режим контртеррористической операции (подробнее)