В Воронеже приостановили межрегиональные рейсы с двух автовокзалов

Межрегиональные автобусные рейсы и междугородние в южном направлении приостановлены в Воронеже с Центрального и Левобережного автовокзалов. Ограничения связаны с введением в регионе режима контртеррористической операциии. Об этом рассказали диспетчеры.

На какое время, пока неизвестно. Автобусы также не ездят в соседнюю, Липецкую область. Так, по данным онлайн-табло Центрального автовокзала Воронежа, отменены все рейсы на юг региона, в том числе в Поворино, Бугучар, Анну, Нижний Мамон. Кроме того, приостановлена продажа билетов в Россошь и Рамонь.

Ранее в мэрии Воронежа сообщили, что на левом берегу изменили работу 12 маршрутов из-за крупного пожара на нефтебазе на Левом берегу. Пока он не потушен.

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