Губернатор: в Воронежской области идут оперативно-боевые мероприятия

Фото - правительство Воронежской области

В данный момент в Воронежской области идут оперативно-боевые мероприятия. Об этом сказал губернатор Александр Гусев, комментируя характере событий, которые происходят на территории региона 24 июня в своем телеграм-канале.

- В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия, - подчеркнул глава региона.

Он также заверил жителей региона, что будет и дальше информировать о развитии ситуации.

Напомним, в Воронежской области введен режим КТО. В связи с этим перекрыты автодороги, проводится досмотр машин и отменены массовые мероприятия.