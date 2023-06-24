Под Воронежем из-за закрытых съездов на трассу М4 «Дон» затруднен доступ к детским лагерям

Фото - администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено "КП"

Власти Новоусманского района, после рекомендации правительства Воронежской области всем гражданам воздержаться от поездок по дорогам федерального, регионального и местного значения, сообщили о закрытии съездов на трассу М-4 – «Дон». Также было ограничено движение по трассе Р-193 «Воронеж-Тамбов» в сторону столицы Черноземья.

- Корректируйте свои планы в соответствии со складывающейся обстановкой, - попросили чиновники.

Отдельно они обратились к родителям детей, которые находятся в новоусманском лагере «Юность». Там сегодня окончание первой смены, поэтому у граждан могут возникнуть затруднения с тем, чтобы забрать ребят «из-за ситуации на дорогах».

- Нет повода для беспокойств - дети смогут пробыть в лагере ровно столько, сколько будет необходимо. Администрация учреждения организует их пребывание, питание и прочее. Соответствующие распоряжения главой района Дмитрием Масловым даны,- заверили в администрации муниципалитета.