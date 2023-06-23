Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2023 16:07

Во всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти» приняли участие 17 423 жителя Воронежской области

Присоединится к ней можно еще и сейчас
Ирина КАЗАНИНА
Из архива "КП"

Из архива "КП"

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

22 июня исполнилось 82 года с начала Великой Отечественной войны. В память о ее жертвах ежегодно по всей России зажигают свечи. Четвертый год подряд в России проходит онлайн-акция «Свеча памяти», организованная благотворительным фондом «Память поколений», к которой может присоединиться любой желающий, где бы он ни находился. В этом году во всероссийской акции приняли участие более 522 000 человек, в том числе — 17 423 жителя Воронежской области.

Виртуальные свечи памяти зажигали на уникальной платформе деньпамяти.рф. Они отображались на счетчике и интерактивной карте России. Наиболее активными оказались жители Москвы, которые зажгли 60 242 свечей, а также Краснодарского края (49 346 свечей) и Новосибирской области (18 349 свечей).

Организаторы сообщили, что этом счётчик зажжённых свечей не останавливается, и у тех, кто по какой-то причине пропустил памятную дату, есть возможность зажечь виртуальную свечу и сделать пожертвование и по сей день.