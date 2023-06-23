Во всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти» приняли участие 17 423 жителя Воронежской области

Из архива "КП" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

22 июня исполнилось 82 года с начала Великой Отечественной войны. В память о ее жертвах ежегодно по всей России зажигают свечи. Четвертый год подряд в России проходит онлайн-акция «Свеча памяти», организованная благотворительным фондом «Память поколений», к которой может присоединиться любой желающий, где бы он ни находился. В этом году во всероссийской акции приняли участие более 522 000 человек, в том числе — 17 423 жителя Воронежской области.

Виртуальные свечи памяти зажигали на уникальной платформе деньпамяти.рф. Они отображались на счетчике и интерактивной карте России. Наиболее активными оказались жители Москвы, которые зажгли 60 242 свечей, а также Краснодарского края (49 346 свечей) и Новосибирской области (18 349 свечей).

Организаторы сообщили, что этом счётчик зажжённых свечей не останавливается, и у тех, кто по какой-то причине пропустил памятную дату, есть возможность зажечь виртуальную свечу и сделать пожертвование и по сей день.