Воронежцы передали в зону СВО посылку с обезболивающими препаратами

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В четверг, 22 июня, один из жителей района, мобилизованный для участия в СВО и проходящий службу в должности начальника медицинской службы батальона, вновь побывал в управе Ленинского района. Глава района Сергей Ситников передал ему посылку с несколькими сотнями специальных доз обезболивающих препаратов для раненых. Их бесплатно предоставила одна из аптечных сетей города.

Руководитель управы и военврач договорились и в дальнейшем поддерживать связь с тем, чтобы оперативно решать вопросы оказания необходимой помощи участникам СВО.

Напомним, в Ленинском районе давно наладили связь с земляками, выполняющими служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции, и стараются оказывать им необходимую помощь.

Например, школьники пишут военным письма поддержки, шлют поздравительные открытки к праздникам, плетут маскировочные сети, делают своими руками другие полезные предметы для солдат.