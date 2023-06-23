ЕС ввел санкции в отношении воронежского губернатора

Фото правительства Воронежской области Фото: Предоставлено

В 11-й пакет санкций ЕС включил губернатора Воронежской области Александра Гусева. Об этом 23 июня сообщил официальный журнал Европейского союза.

Причиной санкций в отношении главы региона стала его причастность к «нелегальной депортации украинских детей в Воронежскую область для их последующего усыновления российскими семьями».

Кроме воронежского в санкционный список попали губернаторы пяти регионов РФ: Ставропольского края, Краснодарского края, Магаданской области, Камчатского края и Республики Адыгея.