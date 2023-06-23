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НовостиОбщество23 июня 2023 14:36

ЕС ввел санкции в отношении воронежского губернатора

Александр Гусев попал в 11-й пакет ограничений
Ирина КАЗАНИНА
Фото правительства Воронежской области

Фото правительства Воронежской области

Фото: Предоставлено

В 11-й пакет санкций ЕС включил губернатора Воронежской области Александра Гусева. Об этом 23 июня сообщил официальный журнал Европейского союза.

Причиной санкций в отношении главы региона стала его причастность к «нелегальной депортации украинских детей в Воронежскую область для их последующего усыновления российскими семьями».

Кроме воронежского в санкционный список попали губернаторы пяти регионов РФ: Ставропольского края, Краснодарского края, Магаданской области, Камчатского края и Республики Адыгея.