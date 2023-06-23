Госавтоинспекция предупреждает воронежцев об изменении работы МРЭО

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежская Госавтоинспекция предупреждает жителей региона о временном изменении в графике работы МРЭО. Так, 25 июня, в воскресенье будут закрыты два межрайонных регистрационно-экзаменационных отделения (МРЭО) ГИБДД № 1 и № 2.

В ведомстве уточнили, что в отделениях на улицах Обручева, 3 и Холмистая, 56 будут проводиться плановые технические работы.

Для получения государственных услуг автолюбители могут обратиться в другие подразделения ГИБДД. С их адресами можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции (https://гибдд.рф).