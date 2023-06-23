В Воронеже на Плехановской появится новый-старый пешеходный переход

Раньше зебру ликвидировали из-за аваийности участка Фото: из архива «КП»

В Воронеже на улице Плехановской появится новый пешеходный переход. Его оборудовали на отрезке между пересечением с Кольцовской и площадью Заставы.

«Зебра» на этом месте существовала раньше, но несколько лет назад ее ликвидировали из-за повышенной аварийности. Теперь же чиновники пришли к выводу, что переход здесь все-таки необходим. А для снижения аварийности на этот раз его оборудуют светофором.

Электронный регулировщик начнет работать в ближайшие дни.

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