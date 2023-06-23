В Воронеже с начала следующей недели резко похолодает

При такой погоде в купальнике на пляже можно только мерзнуть. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В начале следующей недели в Воронеже резко похолодает. Синоптики отмечают, что температура понизится на несколько дней.

- На территорию нашей области приходит высотный западный антициклон, несущий прохладный воздух. Он задержится ориентировочно до 1 июля, то есть, до выходных. Ему на смену придет антициклон, который вновь вызовет повышение температуры. Однако будет ли он устойчивым, пока непонятно, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на субботу, 24 июня, вместо юго-западного подует западный ветер с порывами до 12 м/с. Будет пасмурно, возможен небольшой дождь при +16 градусах. Днем ветер сменится на северо-западный, но он будет таким же сильным. При этом солнце только изредка будет заходить за тучи, и потеплеет до +27.

В воскресенье, 25 июня, ночью синоптики прогнозируют облачную погоду при +16 градусах. Днем подует северо-восточный ветер. Снова солнце будет иногда заходить за тучи. Столбик термометра поднимется до +23.

В ночь на понедельник, 26 июня, будет облачно при +14 градусах. Днем возможен небольшой дождь, вероятны порывы ветра до 13 м/c. Температура будет держаться в районе +20 градусов.

Во вторник, 27 июня, ночью подует восточный, не менее сильный, чем северо-восточный при +13 градусах. Снова вероятен небольшой дождь, который продолжится и днем. Температура опять поднимется всего лишь до +20.