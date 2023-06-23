В Воронеже на проспекте Патриотов в столкновении семи машин пострадали четыре человека

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 23 июня, водитель грузового «Вольво», следуя по проспекту Патриотов, со стороны улицы Героев Сибиряков в курском направлении, потерял управление и столкнулся с автомобилем «КамАЗ» у дома №67Б. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

После этого отечественный большегруз врезался в «Тойоту Короллу», которая вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с машиной «ЗАЗ Шанс». Затем «Вольво», продолжив движение, врезался в «Ниссан», а тот в свою очередь въехал в «Пежо». Последнее слово в этой череде столкновении оказалось за «Вольво» - грузовик выехал на встречку и столкнулся с «ГАЗелью». С места происшествия в медицинское учреждение с различными травмами доставлены водители автомобилей «Вольво», «ГАЗель» и «Ниссан», а также 39-летний пассажир «Вольво».