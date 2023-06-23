Умер бывший вратарь воронежского «Факела»

Юрий Перескоков. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В пятницу, 23 июня, умер известный советский футболист Юрий Перескоков. После окончания игровой карьеры он работал тренером вратарей. Ему было 60 лет.

В 1988 году Юрий Перескоков провел сезон в воронежском «Факеле». Он защищал ворота нашей команды в 39 матчах.

- Приносим искренние соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича. Вечная память, - говорится в сообщении в группе ФК «Факел» ВКонтакте.

Всего у Юрия Валентиновича в игроцкой карьере было много команд: столичный ЦСКА, кировское «Динамо», дубль московского «Спартака», «Красная Пресня», бакинский «Нефтчи», «Спартак» из Владикавказа, ташкентский «Пахтакор». Завершил выступления он в нижегородском «Локомотиве».

Затем Юрий Перескоков был тренером вратарей в нижегородском «Локомотиве», новороссийском «Черноморце», московском «Спартаке», «Химках», «Локомотиве» (Астана), брянском «Динамо», «Уфе» и тульском «Арсенале».