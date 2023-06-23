В Воронежской области безработный мужчина ограбил продуктовый магазин

Безработному злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 22 июня, полицейские патрульно-постовой службы ОМВД России по Семилукскому району в течение часа разыскали и задержали 35-летнего жителя села Девица, ограбившего супермаркет.

Продавец пояснила, что около 12: 30 в магазин, расположенный в селе Девица, зашел нетрезвый незнакомец. Он схватил с полок несколько товаров и скрылся, не оплатив их. Ориентировку с приметами грабителя передали всем наружным нарядам. В итоге стражи порядка заметили недалеко от остановки общественного транспорта похожего по описанию гражданина. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться, но его задержали. При себе у него находились похищенные товары.

Отрицать факт грабежа подозреваемый не стал. Он сказал, что отважился на преступление, так как у него закончились деньги. Теперь безработному злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.