В Воронеже укладывают асфальт на 24 улицах частного сектора

Многие дороги частного сектора Воронежа до сих пор не имеют асфальта Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В этом году в Воронеже увеличили объем работ по асфальтированию дорог частного сектора. Если раньше за сезон ремонтировали покрытие в среднем на 50 улицах, то теперь в план включили больше 70 адресов за счет экономии денег в ходе торгов.

Как рассказали в мэрии Воронежа, на сегодня работы одновременно идут на 24 улицах. По четырем адресам асфальт уже уложили, устраняются недочеты и готовится необходимая исполнительная документация.

Полностью дорожный ремонт в частном секторе завершится в ноябре, добавили в горадминистрации.