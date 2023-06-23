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НовостиОбщество23 июня 2023 11:32

В Воронеже укладывают асфальт на 24 улицах частного сектора

На четырех дорогах работы уже завершились
Ирина КАЗАНИНА
Многие дороги частного сектора Воронежа до сих пор не имеют асфальта

Многие дороги частного сектора Воронежа до сих пор не имеют асфальта

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В этом году в Воронеже увеличили объем работ по асфальтированию дорог частного сектора. Если раньше за сезон ремонтировали покрытие в среднем на 50 улицах, то теперь в план включили больше 70 адресов за счет экономии денег в ходе торгов.

Как рассказали в мэрии Воронежа, на сегодня работы одновременно идут на 24 улицах. По четырем адресам асфальт уже уложили, устраняются недочеты и готовится необходимая исполнительная документация.

Полностью дорожный ремонт в частном секторе завершится в ноябре, добавили в горадминистрации.