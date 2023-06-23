Долг воронежцев перед микрофинансовыми организациями на 1 апреля составил 882 миллиона рублей

В первом квартале 2023 года микрофинансовые организации выдали воронежцам около 2000 займов Фото: из архива «КП»

В первом квартале 2023 года микрофинансовые организации выдали воронежцам около 2000 займов на 243 млн рублей. Это на 33% больше, чем годом раньше.

На 1 апреля долг заемщиков составлял в Воронежской области примерно 882 млн рублей.

Напомним, с 1 июля 2023 года вступят в силу поправки в закон о потребительском кредите, которые ограничивают размеры процентов по краткосрочным займам. Предельная процентная ставка по ним снизится с 1% в день до 0,8% в день, а предельный размер задолженности по процентам — до 1,3 от суммы займа.

Меняются и условия по специальным займам МФО на сумму до 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней. Ежедневная ставка снизится с 2% до 1% в сутки, а предельный размер задолженности по процентам — с 30% до 15%.

Таким образом, по займу в 10 тысяч рублей максимальная сумма задолженности может составить 11,5 тыс. рублей.

- Это позволит снизить долговую нагрузку на людей, которые решат воспользоваться микрозаймами. А для самих МФО будет стимулом более ответственно подходить к тому, с какими клиентами им стоит работать, — прокомментировала Галина Гончарова, эксперт по финансовой грамотности воронежского отделения Банка России.