Жительница Воронежской области лишилась свыше 600 тысяч рублей, пытаясь получить пособие

Всего за минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрированы восемь мошенничеств и пять хищений, совершенных с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Ольховатскому району поступило заявление от 60-летней местной жительницы о том, что неизвестные похитили у нее крупную сумму денег. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Потерпевшая пояснила, что в начале текущего месяца с ней через аккаунт ее родственницы, проживающей в соседнем хуторе, стал общаться неизвестный. Мужчина сообщил, что владелице аккаунта удалось получить социальную выплату, доступную всем неработающим пенсионерам.

Он предложил ей оказать помощь в получении аналогичной выплаты, ему нужен был лишь номер телефона для этого. Через некоторое время на мобильник потерпевшей пришел код. А параллельно в социальной сети ее «фиктивная родственница» попросила сообщить цифры кода, объясняя их наличие оформлением субсидии. Женщина сообщила все сведения и вскоре забыла о случившемся. Через две недели ей поступило сообщение о том, что в ближайшем офисе банка нужно забрать изготовленную на ее имя карту. В кредитной организации женщина узнала, что через личный кабинет были отключены смс-оповещения об операциях. Кроме того на ее имя оформили три карты и сняли с них деньги. В итоге жительница Ольховатки потеряла почти 630 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрированы восемь мошенничеств и пять хищений, совершенных с банковских карт. Общий ущерб составил около 3,5 миллионов.