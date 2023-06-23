Воронежец заплатил 5 тысяч за оскорбление чиновника

Мужчина написал в управу ругательное письмо Фото: из архива «КП»

В управе Ленинского района рассказали о неадекватной реакции воронежца на заслуженное наказание:

- Получив штраф от административной комиссии, гражданин написал в управу района письмо, содержащее оскорбительные выражения в адрес муниципального служащего.

Прокуратура Ленинского района по обращению управы провела экспертизу послания и направила материалы в мировой суд, который, в свою очередь, оштрафовал несдержанного гражданина на 5000 рублей.

В управе отметили, что их сотрудники своей работе руководствуются исключительно положениями действующего законодательства, исключая при этом в общении с гражданами эмоциональные аспекты собственного настроения и прочие влияния посторонних факторов.

- Дисциплина и исполнение законов является неотъемлемой частью существования современного общества. Всегда ориентируем подчиненных на четкое исполнение своих должностных обязанностей, достойное поведение, как на работе, так и в быту. Соответственно ожидаем аналогичного и от окружающих, - сказал глава Ленинского района Сергей Ситников.