В Воронеже пройдет всероссийский футбольный фестиваль для девочек

Футбольный фестиваль для девочек пройдет на стадионе «Чайка» 2 июля, начнется он в 9.00. Фото: предоставлено организаторами турнира.

В воскресенье, 2 июля, в Воронеже на стадионе «Чайка» пройдет всероссийский футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето». Начнется он в 9.00.

Участвовать в фестивале может любая девочка от 7 до 12 лет, независимо от умения обращаться с мячом. Главное – это желание играть в футбол. Организаторы обещают богатую развлекательную программу.

- Девочки смогут поучаствовать в многочисленных конкурсах. Перед ними выступят ребята с футбольным фристайлом и гимнастки со специальной программой. Может быть, кто-то из юных участниц фестиваля проявит желание пройти просмотр в нашу Академию. Мы будем этому только рады, – рассказала тренер молодежных женских команд академии «Факел» им. В.Г. Проскурина Марина Саенко.

Дополнительную информацию о фестивале можно получить по телефонам:

8-910-244-44-45 – Саенко Марина Петровна.

8-951-565-78-26 – Шестопалова Людмила Викторовна.