В Воронежской области подросток утонул в озере

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Утром 19 июня подросток ушел из дома в селе Петропавловка Острогожского района для сбора травы. После того как он долгое время не возвращался, мать парнишки обратилась в полицию с заявлением. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В дальнейшем его тело нашли акватории озера «Степного». При осмотре телесных повреждений не обнаружено, смерть наступила в результате асфиксии при утоплении. СК РФ по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

- Допрошены мать потерпевшего, соседи и родственники семьи, назначены необходимые экспертизы. Главная задача – выяснить причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили «КП» в пресс-службе регионального Следкома.