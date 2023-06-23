В Воронеже на неделю приостановят экскурсии на корабль «Гото Предистинация»

Подняться на борт «Гото Предистинации» воронежцы и гости города на будущей неделе не смогут. Фото: Департамент культуры Воронежской области ВКонтакте.

С 26 июня приостановят проведение экскурсий на борту корабля «Гото Предистинация». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Такое решение приняли, потому что во время работ по обустройству парапета Петровской набережной на Адмиралтейской площади безопасность посетителей исторического корабля обеспечить будет невозможно. Снова проводить экскурсии можно будет не раньше 3 июля.

Напомним, работы по благоустройству Петровской набережной стартовали летом 2022 года. Ими занимаются специалисты ПАО «Россети Центр», которые на торгах получили контракт на 762,2 млн рублей. Открытие первой очереди Петровской набережной – от Чернавского моста до Адмиралтейской набережной – планируют в сентябре 2023 года.

В начале июня в мэрии Воронежа начали поиск подрядчика для выполнения работах в рамках второй очереди благоустройства Петровской набережной. Нужно будет проложить инженерные сети, провести озеленение, обустроить пешеходные и велодорожки, автомобильные подъезды и парковку, спортивные площадки со скейт-парком и памп-треком, детские площадки. На эти цели планируют выделить более 1,1 млрд рублей, большую часть – из областного бюджета. Третий этап реконструкции набережной планируют начать в 2024 году.