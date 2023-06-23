Ежегодно в Воронежской области рак выявляют у 10 000 пациентов

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Врачи-онкологи и ученые заметили, что количество раковых заболеваний увеличивается с каждым годом. Одни связывают рост с развитием цивилизации и расширением числа «провокаторов» онкоболезней, другие – с более совершенными методами диагностики. Не последнюю роль играет и повышение среднего возраста населения. По статистике, чаще всего от новообразований страдают пожилые люди. 65,4% тех, у кого выявили рак в 2022 году, – люди старше трудоспособного возраста.

В среднем за год в мире заболевают около 10 000 000 человек, в день – более 28 000, из них порядка 1600 – россияне. И речь идет только о тех, кому поставлен диагноз. Фактическая цифра больных раком еще выше.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ РАКА

На первом месте в структуре онкозаболеваний в нашей стране находятся опухоли кожного покрова. Кожа страдает первой, поскольку находится на пути ультрафиолета и прочих вредных факторов внешней среды. На втором месте – рак молочной железы. Опухоли груди являются наиболее частой онкопатологией среди женской части населения. Это связывают с чувствительностью молочных желез к влиянию эстрогена. Риск рака груди увеличивается с возрастом.

Молодые женщины реже болеют раковыми заболеваниям желудочно-кишечного тракта, поскольку следят за своим питанием в отличие от мужчин, которые к тому же в большем количестве употребляют спиртные напитки. Однако прекрасная половина в большей степени подвержена онкопоражениям кожи из-за любви к загару без солнцезащитных средств.

У мужчин в России чаще встречаются бронхиальные онкологические болезни.

В первую очередь это обусловлено курением, а лишь во вторую – неблагоприятной экологией. Некачественное питание и алкоголь – предпосылки рака пищеварительной системы у мужской части населения.

Каждый год в нашей стране почти 300 000 человек умирает от рака. Из них 54% – мужчины, 46% – женщины. Причинами высокой смертности является поздняя диагностика опухолей из-за того, что пациент боится обращаться к врачу.

90% вероятность выздоровления, если болезнь выявлена на ранней стадии.

ЛИДЕР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

Статистика Воронежской области мало чем отличается от среднероссийской.

По данным областного онкодиспансера, ежегодно в регионе устанавливается диагноз «рак» в 10 000 случаев, умирает от этой патологии почти 4 000 человек. Наиболее частой локализацией опухолей является кожа. Среди женщин на первом месте рак молочной железы, среди мужчин – рак легкого.

Воронежская область является лидером среди российских регионов по ранней диагностике злокачественных новообразований. У нас в 63-64% случаев рак выявляется на 1-2 стадиях, а это залог успешного лечения. Но в 17-18% случаев встречаются запущенные формы заболевания. В этой ситуации эффективность лечения крайне низка.

ВСЕ БОЛЬШЕ ФОРМ РАКА ПЕРЕХОДИТ В РАЗРЯД «УПРАВЛЯЕМЫХ»

Выживаемость онкопациентов зависит от многих факторов. Никакой «онкологии» как однородной группы заболеваний не существует.

– Речь идет о доброй сотне разных диагнозов – с разными причинами возникновения, разными способами лечения и разной степени смертельности. Так, некоторые злокачественные опухоли кожи в принципе никогда не угрожают жизни человека, хоть и доставляют дискомфорт, поэтому считать их возникновение катастрофой странно. Вместе с тем есть редкие агрессивные формы рака легкого, которые развиваются столь стремительно и непредсказуемо, что от установления диагноза до смерти могут пройти считанные недели, – объясняют в онкодиспансере.

Врачи надеются, что люди перестанут бояться фразы: «У вас рак». Возможности современной медицины расширяются, с каждым десятилетием все больше онкодиагнозов переходят из разряда неизлечимых в разряд управляемых, с хорошим прогнозом.

– Сегодня пятилетняя выживаемость пациентов со злокачественными новообразованиями приближается к 60%. Хотя каких-то 10-15 лет этот показатель не превышал 50%, – добавляют специалисты.

Отметим, что благодаря реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» Воронежский областной онкологический диспансер получил более 200 единиц современного диагностического и лечебного оборудования. Это позволяет жителям региона получать высокоточную диагностику и высокотехнологичное лечение злокачественных опухолей на современном уровне, в кратчайшие сроки, не выезжая за пределы региона.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».