Воронежец похитил более 100 пожарных рукавов

Фото пресс-службы региональной полиции.

В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Воронежу поступило сообщение от представителей одной из УК о краже имущества. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону. Сотрудники полиции установили, что в этом месяце из подъездов многоквартирного дома, расположенного по улице Колесниченко, похитили более 100 пожарных рукавов. Причиненный ущерб составил около 230 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказались ранее судимый за совершение аналогичного преступления 34-летний местный житель. Его задержали с поличным при попытке идентичной кражи в многоквартирном доме по улице Революции 1905 года. При осмотре у него изъяли 20 пожарных рукавов. В отделе полиции злоумышленник по всем сознался и пояснил, что большую часть рукавов продал. В соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит до шести лет тюрьмы.