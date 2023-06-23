Сбер в Воронежской области профинансировал 386 предприятий АПК

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С января этого года Сбербанк профинансировал на льготных условиях весенне-полевые работы в Воронежской области на сумму более 4,6 миллиарда рублей. Финансовую льготную поддержку банка получили386региональных предприятий сферы АПК в рамках программы льготного кредитования системообразующих предприятий агропромышленного комплекса.

Всего в Черноземье с начала 2023 года 1252предприятия агропромышленного комплекса получили кредитные средства от Сбербанка на сумму более 50 миллиардов рублей.

Предприятия получали деньги для закупки семян, средств защиты растений, удобрений, горюче-смазочных материалов, материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, уплата страховых взносов при страховании урожая и приобретение электроэнергии, используемой для орошения.

Сергей Фролов, управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк оказывает комплексную поддержку агропромышленному комплексу – в Воронежской области 35% кредитного портфеля приходится именно на эту отрасль. Предоставление финансирования позволяет сельхозпроизводителям проводить весенние полевые работы в оптимальные сроки с соблюдением всех требований. Несмотря на ярко выраженную сезонность полевых работ, наши сервисы и решения помогают комплексно и эффективно решать задачи наших клиентов».